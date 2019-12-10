شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدا الأربعاء، طقس دافئ على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهاراً بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهاراًعلي مناطق من شمال البلاد حتي شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «15- 21»، إسكندرية «13- 22»، قنا «13- 25»، الأقصر «12– 26»، أسوان «14– 26».