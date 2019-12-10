شكرا لقرائتكم خبر عن «المستشفيات الجامعية»: إنشاء هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اجتماعًا، الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسام عبدالغفار القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية التواصل الدائم بين أعضاء المجلس، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية على أرض الواقع خاصة بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية؛ لتحسين الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين في المستشفيات الجامعية.

وطالب عبدالغفار بضرورة تقييم أداء العمل داخل المستشفيات الجامعية قبل صدور القانون وبعد تطبيقه؛ للتأكد من المكتسبات التي حققها القانون، مؤكدًا أن هذا الهدف الأساسي من صدور القانون ولائحته التنفيذية هو وضع سياسات لتحسين الأداء.

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وأعلن عبدالغفار خلال الاجتماع عن مشاركة الكلية الملكية للأطباء والجراحين بالمملكة المتحدة في المنتدى العالى للتعليم العالي المزمع انعقاده في أبريل القادم، مشيرًا إلى أنها «فرصة هامة لبحث أوجه الاستفادة الممكنة من الكلية الملكية في تنفيذ برامج تدريب للأطباء، مطالباً أعضاء المجلس بإعداد ورقة عمل تتضمن احتياجتنا القادمة في المجال الطبي، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن».

ومن جانبه، أشار عبدالغفار إلى القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، موضحًا أنه تم تجميع طلبات المستشفيات الجامعية من خلال عقود محددة.

وناقش المجلس الخطوات التنفيذية لإنشاء لجنة مركزية لتقييم التكنولوجيا الصحية، وإنابة الهيئة العامة للتأمين الصحي لشراء احتياجات المستشفيات الجامعية، وتوفير أدوية الزرع من خلال وزارة الصحة والسكان.

كما ناقش المجلس، قواعد تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وآسرهم.