شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يشهد توقيع اتفاقيتي كهرباء بـ16 مليار جنيه وبروتوكول حوكمة المحاجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتي كهرباء بـ16 مليار جنيه وبروتوكول حوكمة المحاجر.

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه تم توقيع اتفاقيتين لبناء محطتي كهرباء من الطاقة الشمسية والثانية من الرياح مع شركة النويس الإماراتية، ضمن خطة وزارة الكهرباء التي أدخلت في 5 سنوات 28 ألف ميجا وات، ونستهدف أن يصل الأمر في 66 ألف ميجاوات قي ٢٠٢٢.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن لدينا تحديث لخطة الوصول إلى أكثر من 42% نصيب الطاقة المتجددة من الشبكة، وجار النظر فيها داخل مجلس الوزراء.

وأوضح شاكر أنه سيتم الشراء بالنسبة للرياح بقيمة 3.1 سنت للكيلو وات ومن الطاقة الشمسية 2.48 سنت للكيلو.

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وقال حسين النويسن، رئيس شركة النويس الإماراتية، إن مصر الشقيقة الكبرى لدينا ثقة فيها وسنضخ استثمارا في المحطتين بقيمة 16 مليار جنيه ويوظف خلال إنشاء المحطتين أكثر من 2000 موظف.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن البروتوكول الموقع لحوكمة المحاجر بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات يهدف إلى إنشاء خريطة ومنصة استثمارية إلكترونية لحوكمة تأجير المحاجر والملاحات في ظل اهتمام الرئيس بهذا الامر للاستفادة من الخامات المحلية.

وأضافت في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، أن هدف المنصة هو إتاحة فرصة للمستثمرين للتعرف على مواقع الاستثمار في المحاجر والملاحات.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن البروتوكول له أهمية خاصة لزيادة موارد المحافظات، خاصة المحاجر التي تتوزع ما بين 18 محافظة، وبالتالي قمنا بالتغيير في قانون الثروة المعدنية ووضع حوكمة إلكترونية، موضحًا أنه حتى الآن ليس هناك رقم صحيح للمحاجر، وهناك 3400 محجر مرخص ولكن هناك الكثير غير مرخص.

وأشار إلى أن البروتوكول سيحدد قيمة إيجار محجر وبالتالي يمكن التحكم في معدلات خروج الخامة من كل محجر وتحديد السعر.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الاتصالات ستستخدم الأقمار الصناعية لحوكمة المحاجر وسيكون ميكنة المنظومة بـ100 مليون جنيه بعدها مرحلة ثانية لتعميم كل المحاجر.