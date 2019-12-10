شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين مديرية صحة بني سويف و«المتخصصة» والنقابة بسبب «إخلاء 37 طبيًبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور السيد ضاحى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بإنهاء الأزمة الناشبة بين مديرية الصحة ببنى سويف، ومستشفى بنى سويف التخصصي الجديدة، بسبب عودة 37 طبيبًا موجودين بالمستشفى، وتابعين للمراكز الطبية المتخصصة إلى جهة عملهم بمديرية الصحة ببنى سويف، وإعادة توزيعهم على المستشفيات المركزية والوحدات الصحية.

وحصلت «المصرى اليوم»، الثلاثاء، على مذكرة مرسلة من رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى مساعد وزير الصحة لشؤون المستشفيات تضمنت طلب مديرية الصحة ببنى سويف إنهاء ندب 37 طبيبًا من مستشفى بنى سويف التخصصى وعودتهم إلى عملهم لمديرية الصحة.

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وتضمنت المذكرة أن «الأطباء تمت ترقيتهم إلى مساعد أخصائى في مارس 2018، ومارس 2019، ولم يدرج أسمائهم بقرار لجنة شؤون العاملين رقم 659 لعام 2019، والمتضمن نقل العاملين بالمستشفى من مديرية الصحة ببنى سويف إلى امانة المراكز الطبية المتخصصة وعليه فان درجات هؤلاء الاطباء موجودة بمديرية الصحة».

وأكدت المذكرة أنه «بناء على ما سبق فإن على مديرية الصحة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخلاء طرف الأطباء الـ37 من مستشفى بنى سويف التخصصي، وعودتهم إلى عملهم بمديرية الصحة».

فيما قال الدكتور مصطفى هارون، نقيب الأطباء ببنى سويف، إنه «ليس مع عودة الأطباء من المستشفى التخصصى إلى مديرية الصحة، وطالبت من المحافظة إرجاء تنفيذ القرار، ولابد من عقد جلسة عاجلة قبل تنفيذ هذا القرار مع المحافظ الطبيب محمد هاني غنيم ورئيس الأمانة المراكز التخصصية ومديرية الصحة لمناقشة هذا الأمر قبل تنفيذه».

وأضاف «هارون» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه «معروف أن هناك قرارا صادرا من رئيس الوزراء بنقل تبعيات المستشفيات العامة إلى المستشفيات التخصصية، كما أن تعليمات الرئيس السيسي في افتتاحه المرحلة الثانية للمستشفى حولها من مستشفى تخصصى إلى مستشفى نموذجى»، مشيرًا إلى أن «نقابة الأطباء ببنى سويف لديها اعتراضًا كاملًا على قرارات الصحة في إخلاء الأطباء من المستشفى، وعودتهم لمديرية الصحة»، مضيفًا: «إننى عرضت الأمر على النقابة العامة بالقاهرة في هذا الشأن، ولا أحب تطوير الأمور إلا بعد الجلوس مع جهات الصحة في بنى سويف أولًا، كما أنني أطالب المحافظ بضرورة تفعيل المجلس الإقليمي للصحة، والذى يضم كل الجهات الصحية من مستشفى جامعي، وتأمين صحى ومستشفى نموذجي ومديرية الصحة لتكون فريقا واحدا لصالح المواطن».