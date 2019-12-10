شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبارًا من 25 ديسمبر.. «مصر للطيران» تسير رحلات عمرة من الأقصر وأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت شركة مصر للطيران تسيير رحلات خاصة مباشرة، خلال موسم العمرة الحالي، لخدمة المعتمرين من مطار الأقصر الدولي، وذلك لأول مرة بواقع ١٠ رحلات جوية إلى جدة.

كما قررت الشركة إعادة تشغيل رحلات خاصة مباشرة لخدمة المعتمرين من مطار أسوان إلى المدينة المنورة وجدة بتسيير ١٠ رحلات جوية، وذلك بعد توقف استمر لأكثر من ٧ سنوات.

جدير بالذكر أن «مصر للطيران» ستسير تلك الرحلات الخاصة اعتبارا من ٢٥ ديسمبر الجاري وحتى نهاية موسم العمرة لهذا العام وذلك على متن أحدث طرازات الشركة من طراز بوينج B737-800.