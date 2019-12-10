شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس: رفع درجة الاستعداد للإمكانيات البشرية والفنية لمواجهة الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، نائباً عن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اصطفاف المعدات والسيارات من كافة الأجهزة المعنية المشاركة في مواجهة الأزمات بمحافظة السويس والوقوف على درجة جاهزيتها في حالة وقوع الأزمة.

وقال «عبدالعظيم» خلال الجولة التي رافقه خلالها اللواء أيمن دياب، رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري، واللواء حسن ترك، نائب مدير أمن السويس، والعميد عبدالعزيز مأمون، مساعد قائد الجيش الثالث للأزمات، الثلاثاء، غن محافظ السويس أكد على جميع الجهات المعنية بالأزمات برفع درجة الاستعداد للإمكانيات البشرية والفنية لمواجهة الأزمات.

واستمع رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري إلى عرض عن المعدات والأفراد المشاركة في الأزمات وجاهزية الجميع للتدخل عند حدوث الأزمة.