شاهد .. بث مباشر لحفل توزيع جوائز نوبل فى الأدب والفيزياء والكيمياء والطب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار العالم اليوم إلى دولتى السويد والنرويج، حيث يتم توزيع جوائز نوبل فى الأدب والفيزياء والكيمياء والطب فى مدينة ستوكهولم السويدية، بينما تسلم جائزة نوبل للسلام في مدينة أوسلو فى النرويج. جائزة نوبل للسلام جائزة نوبل للسلام ويتسلم جائزة رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد جائزة نوبل للسلام فى العاصمة النرويجية أوسلو، ولك لدوره فى تحقيق السلام مع دولة إريتريا. جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية وتمنح جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية إلى أبهجيت بانيرجى أمريكى ذو أصول هندية واستير دوفلو أمريكية ذات أصول فرنسية والأمريكى مايكل كريمر وذلك عن ابحاثهم فى مجال محاربة الفقر فى العالم. جائزة نوبل فى الأدب جائزة نوبل فى الأدب وتذهب جائزة نوبل للأدب العالم الحالى 2019 إلى الكاتب المسرحى والشاعر النمساوى بيتر هاندكه. جائزة نوبل فى الطب جائزة نوبل فى الطب بينما فاز الأمريكيان وليام كايلين وجريج سيمنزا والبريطانى بيتر راتلكيف بجائزة نوبل فى مجال الطب، على خلفية أعمالهم على أبحاثهم فى مكافحة السرطان وفقر الدم. Advertisements جائزة نوبل فى الفيزياء جائزة نوبل فى الفيزياء ومنحت اللجنة الجائزة إلى العالم الكندي جيمس بيبلز وكلا من السويسريين ميشيل مايور وديدييه كيلوز لمساهمتهم فى فهم خبايا الكون واكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية. جائزة نوبل فى الكيمياء جائزة نوبل فى الكيمياء وحصد الجائزة العام الحالى كلا من جون بي جودنو أمريكى وستانلي ويتنجهام من المملكة المتحدة والياباني أكيرا يوشينو لتطوير بطاريات الليثيوم أيون.

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