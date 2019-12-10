شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: دخول 28 ألف ميجا وات على الشبكة خلال الـ5 سنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن توقيع بروتوكولى التعاون مع شركة النويس، لإنشاء محطتين إحداهما تعمل بالطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 200 ميجا وات ومحطة بطاقة الرياح بقدرة 500 ميجا وات برأس غارب بالبحر الأحمر، يأتى ضمن خطة الوزارة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع اتفاقية التعاون، أنه خلال الـ5 سنوات الماضية تم إدخال طاقات على الشبكة الكهربائية بقدرة 28 ألف ميجا وات، منها جزء كبير من الطاقة المتجددة ومستهدف 66 ألف ميجا وات بنهاية 2022، وهناك تحديث حاليا بمجلس الوزراء يتم دراسته لزيادة نصيب الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وقال إنه تم الاتفاق أن تكون تعريفة الشراء 3.1 سنت لكل كيلو وات ساعة من طاقة الرياح و2.48 سنت لكل كيلو وات ساعة للطاقة الشمسية.