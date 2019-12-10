شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بالعالم فى أسوان بقدرة 1465 ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من ربط 32 محطة شمسية من عاصمة العالم للطاقة الشمسية ببنبان بقدرة 1465 ميجا وات، موكدا أنه تم ربط جميع المحطات بالشبكة القومية للكهرباء وتشغيلها تجاريا.

ومن المقرر أن تفتتح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المحطة خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال الفيديو كونفرانس، على هامش فعاليات منتدى السلام والتنمية المستدامة، الذى سيتم تنظيمه بمحافظة أسوان، خلال اليومين المقبلين.

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وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من إنشاء 32 محطة شمسية أكتوبر الماضى، لافتا إلى أن تشغيل المحطة تم وفقا الجدول الزمنى لتشغيل جميع المحطات التى تم إنشاؤها بنظام التملك والبناء والتشغيل " بى او او "، الذى يعنى تملك الجهة المستثمرة تملكا كاملا للمشروع مقابل دفع قيمة محددة متفق عليها.

وتم الانتهاء من إنشاء وتشغيل جميع محطات المحولات الخاصة بالمشروع بالكامل التى يبلغ عددها 4 محطات بقدرة 2500 ميجا وات وربطهم بالشبكة، مشيرا إلى أنه جار عمل توسعات لمحطة محولات بنبان 3 سيتم عمل توسعات لها لإضافة 500 ميجا وات ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها فى سبتمبر المقبل.

يذكر أن المشروع يضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء، وتبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات، والمحطات من النوعية المعزولة بالغاز، ويعد أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفوتو فولتية بدون تخزين على مستوى، ويتم تدريب وتشغيل وخلق فرص العمل أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجارى لمحطات المستثمرين.