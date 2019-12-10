شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء توقع عقد إنشاء محطتى رياح وطاقة شمسية بقدرة 750 ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء سيوقعان عقد إنشاء محطتى توليد كهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بقدرة 750 ميجا وات ظهر اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر المجلس.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أنه سيتم توقيع العقد مع شركة إماراتية، مؤكدا أن محطة الرياح محل العقد تبلغ قدرتها 500 ميجا وات ، بينما تبلغ قدرة المحطة الشمسية 250 ميجا وات.

يذكر أن قطاع الكهرباء يستهدف أن تكون نسبة القدرات المولدة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء 20% بحلول عام 2022، لافتاً إلى أن استراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2035 تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالى 42% عام 2035.