الكهرباء توقع عقد إنشاء محطتى رياح وطاقة شمسية بقدرة 750 ميجا وات

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وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أنه سيتم توقيع العقد مع شركة إماراتية، مؤكدا أن محطة الرياح محل العقد تبلغ قدرتها 500 ميجا وات ، بينما تبلغ قدرة المحطة الشمسية 250 ميجا وات.
يذكر أن قطاع الكهرباء يستهدف أن تكون نسبة القدرات المولدة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء 20% بحلول عام 2022، لافتاً إلى أن استراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2035 تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالى 42% عام 2035.
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