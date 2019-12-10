شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناصر يهاجم صلاح.. والمصريون: ابعد عن فخر العرب يا زبالة العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد هجوم قنوات الإخوان على اللاعب العالمي محمد صلاح وعلى رأسهم الهارب محمد ناصر الذى خرج فى قناته المسمومة ليهاجم جلسة محمد صلاح فى أحد اللقاءات، ويصفه بأن أفكاره تغيرت بعد السفر للخارج، ويسخر من بنطاله الممزق وقارن بينه وبين اللاعب أبو تريكة لمصلحة الأخير، لكن للمصريين كان لهم رأى آخر.

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قال أحد المصريين رداً على مذيع الإخوان: مين محمد ناصر ده أصلاً ده واحد هربان من بلده ومحدش يعرفه إزاى يتكلم على سيده، لأن محمد صلاح أيقونة الوطن العربى ومن أفضل لاعبى العالم.

وقال آخر : يجبلى حد من الإخوان دول أى إنجاز لحد فى البلد اللى هم هربانين فيها زى اللى عمله محمد صلاح وفعلا العين مابتكرهش غير اللى أحسن منها.

وأضاف آخر: كل اللى بيهاجموا محمد صلاح دول مش مستغربينهم ، يعنى هم سابوا مين من غير ما يهاجموه دول بيشتموا كل الناس ولو فيه حد منهم راجل يجى مصر، وأضافوا: بلاش فخر العرب يا زبالة العرب.