شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان: أحلنا اعتراضنا على الاتفاق البحرى بين ليبيا وتركيا للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة اليونانية، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق البحرى بين ليبيا وتركيا باطل، حيث جرى التفاوض عليه بسوء نية، موضحة أنه يمثل تهديدا للاستقرار الإقليمى.
وأضافت أنها أحالت إلى الأمم المتحدة اعتراضاتها بشأن الاتفاق البحرى بين ليبيا وتركيا، مشددة على ضرورة وضع إطار عمل يتعلق بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبى على تركيا وليبيا.
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