شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة النويس الإماراتية: نثق فى مصر وقائدها واقتصادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين النويس، رئيس شركة النويس الإماراتية، على ثقة رجال الأعمال الإماراتيين فى مصر، والاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن القيادة المصرية هى التى تشجعهم للاستثمار فى مصر، لافتا إلى أن مصر هى بلدهم الثانى.

وأوضح النويس، أن التكلفة الإستثمارية للمشروعين الذى تم توقيعهم مع وزارة الكهرباء المصرية لمحطتى الطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 200 ميجا وات ومحطة بطاقة الرياح بقدرة 500 ميجا وات برأس غارب بالبحر الأحمر تصل 16 مليار جنيه .

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ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المشروعين يوفران خلال الإنشاء ما يقرب من 2000 فرصة عمل، مشيرا إلى أن هناك علاقات وطيدة بين مصر والإمارات.