شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لاستقبال السيسي لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، حيث جرت له مراسم استقبال رسمية، وتم عزف النشيد الوطنى للبلدين، واجرى الرئيس السيسى، ورئيس جنوب أفريقيا جلسات المباحثات وتناولت مجمل العلاقات الثنائية.

وقال الرئيس السيسى، إنه تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام القادم، معربا عن ترحيبه بنظيره الجنوب أفريقى سير يل رامافوزا، والوفد المرافق له فى زيارته الرسمية لبلده الثانى مصر، متمنيا له إقامة طيبة مثمرة.

وعبر الرئيس السيسى فى كلمة له، فى ختام المباحثات الثنائية، عن اعتزازه البالغ للعلاقات التاريخية والأخوية التى تجمع بين مصر وجنوب أفريقيا والتى توطدت على مر السنين منذ مراحل السعى إلى التحرر ونيل الاستقلال، حيث تشرفنا باستضافة الزعيم الجنوب أفريقى العظيم نلسون مانديلا بالقاهرة خلال سنوات النضال فى ستينيات القرن الماضى مرورا بمراحل التحول الديمقراطى منذ التسعينات وحتى الآن.