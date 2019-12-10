شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشرطة والمعهد القومى لتدريب القوات الخاصة يستقبلان وزير دفاع تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت أكاديمية الشرطة الفريق محمد أبا على صلاح "وزيـر الدفاع والأمن بجمهـورية تشاد" الذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد أمنى من كبار معاونيه.

وقد كان فى استقبال الوفد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب رئيس الأكاديمية بالوفد الزائر، ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وحرصه على الاهتمام بتلك الزيارة مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على توفير دعم وآليات التعاون التدريبى الأمنى مع كافة دول القارة الأفريقية ولاسيما دولة تشاد الشقيقة، وقام الوفد الزائر بجولة تفقدية داخل الأكاديمية شملت أهم المنشآت التدريبية والتعليمية مثل قاعات المحاضرات والقرية التكتيكية وميادين الرماية مع مشاهدة بيان عملى للطلبة فى فنون ومهارات فك وتركيب السلاح والرماية على مسافات مختلفة إضافةً إلى عروض الخيالة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

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وتفقد الزائرون مركز بحوث الشرطة حيث تعرف على دور المركز فى تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية وأنشطة المركز البحثية والعلمية فضلًا عن إمكانياته اللوجستية والتدريبية، ومن جانبه أعرب الضيف عن خالص شكره لوزارة الداخلية المصرية لإتاحة الفرصة له فى زيارة أكاديمية الشرطة مشيرًا إلى دورها التاريخى والمتميز فى تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية متمنيًا التوسع فى هذا المجال بالنسبة للكوادر الأمنية من دولة تشاد.

كما استقبل مساعد الوزير لقطاع التدريب وقيادات وضباط (المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة) الوفد الأمنى التشادى، فى بداية الزيارة شاهد الوفد فيلم تسجيلى حول إمكانيات المعهد التدريبية وأنشطته المختلفة فى هذا المجال وتفقد أعضاء الوفد أقسام المعهد وقاموا بزيارة (ميادين التدريب على البيانات العملية – غرفة التحكم – مبنى المحاكاة – ميدان الرماية ) والاطلاع على البرامج التدريبية المتخصصة فى شتى مجالات العمل الأمنى، واستمعوا إلى شرح حول المناهج وأساليب التدريب فى المجال الأمنى حيث تم تقديم شرح لنماذج مختلفة من تجهيزات ومعدات التدريب الحديثة التى تستخدم فى تدريب القوات الخاصة، وشاهد الوفد عدد من البيانات العملية بميادين التدريب واستمعوا إلى شرحًا تفصيليًا حول البيانات العملية.

ومن جانبهم أعرب الزائرون عن تقديرهم البالغ واعتزازهم بالدور المصرى الرائد فى مجال التدريب الأمنى داخل قطاعات الوزارة وإعجابهم الشديد بما شاهدوه من تطور فى البرامج والمناهج التعليمية والتدريبية، وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على حفاوة الاستقبال والاهتمام بتلك الزيارة.