شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب كمية من البضائع بقيمة 4 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت جمارك بورسعيد، محاولة تهريب كمية كبيرة من البضائع المختلفة أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية .

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه تم ضبط 934ر37 قطعة من البضائع المتنوعة (قطع غيار السيارات - ملابس جاهزة - أحذية وحقائب) أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وأشار المصدر، إلى أن قيمة المضبوطات الجمركية بلغت 3 ملايين و982 ألفا و21 جنيها، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية مليونا و235 ألفا و984 جنيها.

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