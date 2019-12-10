شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: "مش هسيب رئيس حى مهمل أو مش عارف مهام عمله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية، تعليقا على قرار إقالته لرئيسى حى حلوان والمرج "الإهمال اللى شوفته ده ماكنش ينفع يتسكت عليه ولا يليق بالمواطن المصرى، فإزاى أسيب رئيس حى مش عارف مهام وظيفته، فكان لازم أحاسبه قانونيا علشان كده أقالتهم".

ولفت "شعراوي"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن رؤساء أحياء حلوان والمرج ليسا الوحيدين، ولكن هناك مسئولين آخرين تم تحويلهم للتحقيق نتيجة تقصيرهم وإهمالهم.

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وقال وزير التنمية المحلية، إنه سيقوم بجولات مفاجئة على المحافظات والأحياء بها دون علم المحافظين فى أى وقت لمتابعة مدى استجابتهم للمواطنين وشكواهم.

واختتم تصريحه قائلاً: "رضا المواطن بالنسبة لنا أولوية".