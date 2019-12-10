شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: "مش هسيب رئيس حى مهمل أو مش عارف مهام عمله" والان مع تفاصيل الخبر
ولفت "شعراوي"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن رؤساء أحياء حلوان والمرج ليسا الوحيدين، ولكن هناك مسئولين آخرين تم تحويلهم للتحقيق نتيجة تقصيرهم وإهمالهم.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه سيقوم بجولات مفاجئة على المحافظات والأحياء بها دون علم المحافظين فى أى وقت لمتابعة مدى استجابتهم للمواطنين وشكواهم.
واختتم تصريحه قائلاً: "رضا المواطن بالنسبة لنا أولوية".
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