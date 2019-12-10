شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل وفود القمة الخليجية بالرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ وفود دول الخليج فى الوصول إلى الرياض مقر انعقاد القمة الخليجية وكان فى استقبالهم الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وعقد لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء العمانى فهد بن محمود آل سعيد بالقاعدة الجوية .
ووصل عبدالله بن ناصر رئيس وزراء قطر، وتستمر الوفود فى الوصول تباعا حيث تعقد القمة بعد قليل بقصر الدرعية؛ وتستمر لساعتين .
وسبق القمة انعقاد اجتماع المجلس الوزاري للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التحضيرى للقمة الخليجية امس، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى؛ فى تصريحات سابقة له نقلتها وكالة الأنباء(واس)، أن القمة ستناقش عددا من الموضوعات المهمة فى تعزيز مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاسات الأوضاع الأمنية فى المنطقة على دول الخليج.
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