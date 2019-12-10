شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل وفود القمة الخليجية بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ وفود دول الخليج فى الوصول إلى الرياض مقر انعقاد القمة الخليجية وكان فى استقبالهم الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وعقد لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء العمانى فهد بن محمود آل سعيد بالقاعدة الجوية .

ووصل عبدالله بن ناصر رئيس وزراء قطر، وتستمر الوفود فى الوصول تباعا حيث تعقد القمة بعد قليل بقصر الدرعية؛ وتستمر لساعتين .

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