شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية بكورنيش النيل من روض الفرج حتى التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق كورنيش النيل، سيولة مرورية للقادم من روض الفرج وحتى كوبري قصر النيل في الاتجاهين، وسط تواجد مكثف لرجال المرور لرفع أى كثافات بالطريق.

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وظهر كثافات متحركة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وحركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما شهد كورنيش النيل في اتجاه المعادى سيولة في حركة السير.

وتعمل الإدارة العامة لمرور القاهرة على تكثيف التواجد الأمني والمروري، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.