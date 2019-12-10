شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: مصر وجنوب أفريقيا اتفقتا على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المباحثات التى أجراها، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الجنوب أفريقى سير يل رامافوزا، معمقة ومثمرة وتناولت مجمل العلاقات الثنائية، وتم التوافق على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجى فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطى دفعة نوعية للعلاقات الثنائية.

وقال الرئيس السيسى، إنه تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام القادم، معربا عن ترحيبه بنظيره الجنوب أفريقى سير يل رامافوزا، والوفد المرافق له فى زيارته الرسمية لبلده الثانى مصر، متمنيا له إقامة طيبة مثمرة.

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وعبر الرئيس السيسى فى كلمة له، فى ختام المباحثات الثنائية، عن اعتزازه البالغ للعلاقات التاريخية والأخوية التى تجمع بين مصر وجنوب أفريقيا والتى توطدت على مر السنين منذ مراحل السعى إلى التحرر ونيل الاستقلال، حيث تشرفنا باستضافة الزعيم الجنوب أفريقى العظيم نلسون مانديلا بالقاهرة خلال سنوات النضال فى ستينيات القرن الماضى مرورا بمراحل التحول الديمقراطى منذ التسعينات وحتى الآن.