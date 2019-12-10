شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انخفاض معدل التضخم الشهرى لـ-0,5% والسنوى يسجل 2,7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة فى مقدمتها إعلان الحكومة انخفاض معدل التضخم الشهرى لـ-0,5% والسنوى يسجل 2,7% وفيما يلى عرضا لأهم الأخبار:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس، اليوم؛ لمناقشة العديد من القضايا ذات الأولوية، سعياً لدفع العمل بالمشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة حالياً؛ والنهوض بمستوى أداء جميع القطاعات.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المباحثات التى أجراها، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الجنوب أفريقى سير يل رامافوزا، معمقة ومثمرة وتناولت مجمل العلاقات الثنائية، وتم التوافق على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجى فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطى دفعة نوعية للعلاقات الثنائية.

بدأ وفود دول الخليج فى الوصول إلى الرياض مقر انعقاد القمة الخليجية وكان فى استقبالهم الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وعقد لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء العمانى فهد بن محمود آل سعيد بالقاعدة الجوية .

قالت الحكومة اليونانية، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق البحرى بين ليبيا وتركيا باطلا، حيث جرى التفاوض عليه بسوء نية، موضحة أنه يمثل تهديدا للاستقرار الإقليمى.

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استمراراً لجهود القوات المسلحة فى خدمة المجتمع، وإعداد وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وتطوير نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى، وقعت إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنىTVET EGYPT ".

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والذى ينص على أن يُنشأ "صندوق الوقف البحثي" ويتبع الوزير المختص بشئون البحث العلمي، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى بالمحافظات.

أحبطت جمارك بورسعيد، محاولة تهريب كمية كبيرة من البضائع المختلفة أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية .