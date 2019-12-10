مستثمرون سعوديون يشتكون من 3 محافظات.. وشعراوي يتصل بالمحافظين تليفونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الشيخ بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، والمهندس سعد الغيثي، نائب رئيس المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجلس من بينهم عبدالوهاب السيد، ووليد السبيعي، والمهندس عبدالوهاب الراجحي، والدكتور حازم زقزوق، وفهد العصيمي، مدير مجلس الأعمال السعودي، بالإضافة إلى عدد من المستثمريين السعوديين من بينهم فهد عبدالعزيز الإبراهيمي، وعبدالمحسن الفارس، عضو مجلس إدارة المصارف العربية والرئيس التنفيذي لبنك الإنماء، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وفي بداية اللقاء، رحب شعراوي، بالوفد السعودي، مشيرًا إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين القاهرة والسعودية في ظل العلاقات الطيبة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ترحب بالاستثمارات السعودية بالقاهرة، لافتًا إلى أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة بتذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.

وقدم الشيخ بندر العامري، الشكر للوزير شعراوي، على استقبال الوفد السعودي، مشيدًا بالطفرة الكبيرة التي حققتها مصر تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والنقلة النوعية التي تشهدها في مختلف المجالات والقطاعات وخاصة المشروعات القومية التي يتم إقامتها والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وأكد العامري، وجود رغبة سعودية وتوجيهات من خادم الحرمين الشريفيين وولي العهد السعودي بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة.

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وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إلى وجود بعض المشكلات الخاصة بعدد من المستثمرين السعوديين في بعض المحافظات ونتطلع لسرعة حلها، خاصة أن ذلك سيسهم في ضخ استثمارات جديدة من المستثمرين.

وأضاف الشيخ بندر العامري، أنه التقى الرئيس السيسي عام 2014 مع وفد من المستثمرين السعوديين لعرض بعض المشاكل التي تواجه المستثمرين، وطلب الرئيس أن يعطيه وكل المستثمرين السعوديين مهلة لمدة 3 سنوات

وسيرون نقلة كبيرة في تحسين إجراءات الاستثمار، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مضيفًا: "لقد صدق الرئيس في وعده لنا حيث شاهدنا على مدار الشهور الماضية الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية في البنية التحتية وإجراءات تحسين بيئة الاستثمار".

وأوضح رئيس المجلس، أنه التقى مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء بالحكومة وتم عرض بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتم خلال اللقاء حل بعضها وتكليف الوزارات المعنية بالعمل على سرعة بحث باقي المشكلات وحلها خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن ذلك سيكون له أثرًا كبيرًا في تشجيع المستثمرين السعوديين على ضخ استثمارات كبيرة في مصر خاصة في بعض المشروعات القومية والمدن الجديدة التي يتم إنشاؤها حاليًا وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف العامري، عن وجود توجه من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للمستثمريين السعوديين بزيادة الاستثمارات في مصر، وعرض عدد من المستثمرين بعض المشكلات التي تواجههم في عدد من المحافظات من بينها القاهرة والجيزة والبحر الأحمر، وقدموا التفاصيل الكاملة حولها وعلى الفور أجرى اللواء محمود شعراوي، ء بعض الاتصالات مع المحافظين لمعرفة التفاصيل والأسباب الخاصة بتلك المشكلات، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق بشكل مباشر مع المحافظين والمستثمرين السعوديين لدراسة كافة تلك المشكلات وسرعة حلها وسيقوم بمتابعة الحل بنفسه.

وفي نهاية اللقاء وجه الوفد السعودي، الشكر إلى وزير التنمية المحلية على سرعة استجابته وتفاعله مع الوفد لحل تلك المشكلات بما يعود بالنفع على الدولتين والشعبين الشقيقين.