حملات للتبرع بالدم بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن المنوفية-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، حملات للتبرع بالدم بمشاركة طلبة كلية الشرطة، بمشاركة طلبة الأكاديمية وضباط وأفراد مديرية أمن المنوفية.

يأتي ذلك إيمانًا من رجال الشرطة بواجبهم ودورهم الإنساني، ورغبةً منهم لمساعدة المرضى، وذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية التي تقوم بها أجهزة الوزارة في شتى المجالات والمشاركة الفعالة مع جميع مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، لا سيما المساهمة في رعاية المرضى.

وأكد فيها الطلبة المشاركون في الحملة حرصهم على التبرع بدمائهم بدافع التضحية والفداء من أجل سلامة وأمن أفراد الشعب المصري العظين وخاصةً المرضى والمصابين وتأتي رغبتهم في التبرع إمتداداً لتضحيات وعطاء رجال الشرطة الأوفياء عبر كل الأجيال .