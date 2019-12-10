بينهم سيدة.. ضبط 3 متهمين يغسلون 35 مليون جنيه من تجارتهم غير المشروعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط على 3 متهمين قاموا بغسل حوالي 35 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المتهمين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلوم بمحافظة مطروح؛ بقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاما بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات في أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، والتي قدرت بحوالي (25 مليون جنيه) تقريباً.

كما تمكنت مكافحة المخدرات من ضبط إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، لقيامها بالإتجار في المواد المخدرة، وتربحها وجمعها لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتها لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتها غير المشروعة، وقامت بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات في أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (10مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.