أكاديمية الشرطة والمعهد القومي يستقبلان وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استقبلت أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، الفريق محمد أبا على صلاح "وزيـر الدفاع والأمن بجمهـورية تشاد"، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد أمني من كبار معاونيه، اتساقاً مع السياسة العامة للدولة المصرية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى دعم أواصر الصلة والتعاون والترابط الوثيق مع الدول الأفريقية في كافة المجالات وخاصة فى ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.

وكان في استقبال الوفد اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية؛ حيث رحب رئيس الأكاديمية بالوفد الزائر، ونقل لهم تحيات محمود توفيق، وزير الداخلية، وحرص سيادته على الاهتمام بتلك الزيارة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على توفير دعم وآليات التعاون التدريبي الأمني مع كافة دول القارة الأفريقية ولاسيما دولة تشاد الشقيقة.

وقام الوفد الزائر بجولة تفقدية داخل الأكاديمية، شملت أهم المنشآت التدريبية والتعليمية مثل قاعات المحاضرات والقرية التكتيكية وميادين الرماية مع مشاهدة بيان عملي للطلبة في فنون ومهارات فك وتركيب السلاح والرماية على مسافات مختلفة، إضافةً إلى عروض الخيالة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

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وتفقد الزائرون مركز بحوث الشرطة حيث تعرف على دور المركز في تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية وأنشطة المركز البحثية والعلمية فضلاً عن إمكانياته اللوجستية والتدريبية، ومن جانبه أعرب الضيف عن خالص شكره لوزارة الداخلية المصرية لإتاحة الفرصة له في زيارة أكاديمية الشرطة مشيراً إلى دورها التاريخي والمتميز في تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية متمنياً التوسع في هذا المجال بالنسبة للكوادر الأمنية من دولة تشاد.

كما استقبل السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع التدريب وقيادات وضباط (المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة) الوفد الأمني التشادي، في بداية الزيارة شاهد الوفد فيلم تسجيلي حول إمكانيات المعهد التدريبية وأنشطته المختلفة في هذا المجال وتفقد أعضاء الوفد أقسام المعهد وقاموا بزيارة (ميادين التدريب على البيانات العملية – غرفة التحكم – مبنى المحاكاة – ميدان الرماية )، والاطلاع على البرامج التدريبية المتخصصة في شتى مجالات العمل الأمني، واستمعوا إلى شرح حول المناهج وأساليب التدريب في المجال الأمني حيث تم تقديم شرح لنماذج مختلفة من تجهيزات ومعدات التدريب الحديثة التي تستخدم في تدريب القوات الخاصة، وشاهد الوفد عدد من البيانات العملية بميادين التدريب واستمعوا إلى شرحاً تفصيلياً حول البيانات العملية.

ومن جانبهم أعرب الزائرون عن تقديرهم البالغ واعتزازهم بالدور المصري الرائد في مجال التدريب الأمني داخل قطاعات الوزارة وإعجابهم الشديد بما شاهدوه من تطور في البرامج والمناهج التعليمية والتدريبية، وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على حفاوة الاستقبال والاهتمام بتلك الزيارة.