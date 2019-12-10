"الداخلية": تحرير 1001 قضية تموينية لضبط الأسواق في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، عن ضبط 1001 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، جاء أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية) لحيازته (4,760 طن مقطعات لحوم "كلاوى" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك لانتهاء تواريخ صلاحيتها).

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وضبط مالك لإحدى شركات الصناعات الغذائية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لحيازته (17,767 طن "ثمار فاكهة – مكسبات طعم" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وبعضها غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تواريخ صلاحيتها، وكذا (7,310 طن مثلجات "منتج نهائي" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أو الصلاحية.

كما تم ضبط مسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة ) لحيازته (6,760 طن ) مواد غذائية "زيت طعام –نشا –معجون صلصة طماطم –مايونيز" منتج نهائي ومستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات القياسية ، وتحمل علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات التجارية.

كما تمكنت الحملة من ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات -كائنة بدائرة قسم شرطة المعادي (بمحافظة القاهرة) لقيامه بعدم إثبات كميات المواد البترولية المصرح بتخزينها بترخيص إدارة وتشغيل المحطة ، وعدم وجود الرسم الهندسي الخاص بالمحطة .. وتجميعه (67000 لتر مواد بترولية "بنزين 95 ، 92").. بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء والاستيلاء على أموال الدعم.. قدرت بقيمة مالية (534250) جنيهاً تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.