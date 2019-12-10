محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد العناصر الإجرامية بدمياط، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكنه، وبحوزته 9 قطع أسلحة نارية. كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بدمياط، أفادت بقيام (عاطل- سبق اتهامه في 16 قضية "ضرب , تبديد , إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية - مُقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه بدائرة المركز وعثر بحوزته (9 قطع أسلحة نارية - أجزاء لأسلحة مختلفة - أدوات للتصنيع)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عاطل حول مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في دمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.