أمن القاهرة ينقل سيدة للمستشفى بعد إنزالها بواسطة قوات الحماية المدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

في لفتة إنسانية استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، لالتماس مواطنة لنقلها لإحدى المستشفيات نظراً لحالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة بحدائق القبة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بطلب المساعدة لإنزال سيدة مُسنة من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة الحدائق، لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، لعدم قدرتها على الحركة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بقيادة المقدم خالد سيف رئيس المباحث وقوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالمديرية، إلى محل البلاغ وتمكنت من إنزال السيدة ونقلها إلى إحدى المستشفيات، وتم تجهيز غرفه لها وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة .