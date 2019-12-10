محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
أكد مصدر مسئول أن دوي الانفجار الذي تم سماعه ، اليوم الثلاثاء، ناجم عن حدوث تسريب بتنك أوكسجين متواجد بأحد المعاهد الدراسية بجامعة عين شمس.
وأوضح المصدر أنه تمت السيطرة على الموقف ، ولم يسفر ذلك عن حدوث إصابات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: تسريب بتنك أوكسجين بمعهد بجامعة عين شمس نتج عنه انفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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