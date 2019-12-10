مصدر أمني: تسريب بتنك أوكسجين بمعهد بجامعة عين شمس نتج عنه انفجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أكد مصدر مسئول أن دوي الانفجار الذي تم سماعه ، اليوم الثلاثاء، ناجم عن حدوث تسريب بتنك أوكسجين متواجد بأحد المعاهد الدراسية بجامعة عين شمس.

وأوضح المصدر أنه تمت السيطرة على الموقف ، ولم يسفر ذلك عن حدوث إصابات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.