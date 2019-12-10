خلال 7 أيام.. ضبط 184 قضية ابتزاز ونصب عبر الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضبط 184 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت خلال أسبوع. وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع، عن ضبط 184 قضية (تهديد وابتزاز إلكتروني - سب وقذف وتشهير- تزوير- نصب إلكتروني- سرقة حسابات- دجل وشعوذة- انتحال صفة- أدوية مجهولة المصدر) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن، بإجمالي عدد 184 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، وعدد 184 متهمًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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