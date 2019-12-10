"الأجهزة الأمنية" تعيد طفلة تائهة لأهليتها بإحدى المناطق السياحية بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إعادة طفلة تائهة، لأهليتها عقب العثور عليها بإحدى المناطق السياحية بدائرة قسم شرطة الأقصر.

وعثرت الخدمات الأمنية المعينة بمنطقة الممشى السياحي بدائرة قسم شرطة الأقصر، على طفلة حال وقوفها منفردة في حالة ذعر وتبين أنها تائهة من أهليتها أثناء رحلة مدرسية لمدينة الأقصر وسط زحام المارة من المواطنين.

وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازم للطفلة، واتخاذ الإجراءات للبحث عن أهليتها، والتي أمكنت من تحديد هويتها، والتوصل لوالدها، وتسليمها له والذي بدوره تعهد بحسن رعايتها.

ومن جانبه أعرب والد الطفلة عن شكره وتقديره للدور الإنساني الذي قام به رجال الشرطة في التواصل معه وإعادة ابنته له.