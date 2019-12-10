أخبار مصر | القوى العاملة: 85 مليون دولار تحويلات المصريين بالأردن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: 85 مليون دولار تحويلات المصريين بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالأردن خلال نوفمبر 2019 بلغت 85 مليون دولار تقريبا، فضلا عن 642 ألفا و857 دولاراً تحويلات لمصر عن رواتب تقاعدية مستحقة لأصحابها.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه المستشار العمالي بالسفارة أشرف الحرايرى إلى أن إجمالي طلبات الاستقدام الصادرة من الأردن للحاسب الآلي بوزارة القوي العاملة بلغت 48 ألفا و495 تصريح عمل ، فضلا عن توثيق 36 عقدا بقطاعات الزراعة والصيد والتشييد والبناء والخدمات المساندة وذلك خلال نوفمبر 2019.

كما قام المكتب بعمل 60 زيارة واجتماع بوزارة العمل الأردنية، وفروع الضمان الاجتماعي، والمنشآت التى يعمل بها مصريين لحل مشاكلهم، بالإضافة إلي باستقبال 300 استفسار للمواطنين المصريين على الشباك المخصص لذلك، فضلا عن 4 شهادات مستثمر، و37 شهادة لمن يهمه الأمر، ومعاملة متعلقة بوزارة العمل الأردنية، 26 معاملة خاصة بالوزارة و79 معاملة خاصة بالسفارة ، و51 موافقة لاستخراج تصريح عمل.