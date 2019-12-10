أخبار مصر | تكريم العاملين المتميزين بشركة "المعصرة للصناعات الهندسية" عن شهر نوفمبر

وجاء ذلك بحضور المهندس عبد المنعم هنداوي رئيس مجلس الإدارة وكافة قيادات الشركة وممثلين عن العاملين بكل قطاع.

وتم خلال حفل التكريم عرض مؤشرات أداء الشركة خلال الفترة السابقة والمشروعات الجديدة التي تم التعاقد عليها، وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن تقديره لحرص العاملين على تأدية عملهم بكفاءة وإتقان، مطالبًا كافة العاملين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح العمل الجماعي الجاد للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها وزيادة الإنتاجية.