أخبار مصر | علاء عابد: الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يتطلب مواجهة الصراعات والحروب والنزاعات الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد: الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يتطلب مواجهة الصراعات والحروب والنزاعات الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن احتفال العالم فى العاشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمى لحقوق الإنسان وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 يتطلب من المجتمع الدولى ان يعمل بكل جدية فى الحفاظ على حقوق الانسان فى جميع دول العالم.

وأعرب "عابد"، عن أمله في أن تتضافر جهود المجتمع الدولى بجميع منظماته الاقليمية والدول لحماية حقوق الإنسان في ظل ما يشهده العالم من صراعات ونزاعات وحروب أثرت على هذه الحقوق اضافة الى مواجهة ظاهرة الارهاب الاسود لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وتمكين الشعوب من التمتع بحقوقها كاملة بدون أى تمييز، مطالبا الامم المتحدة ان تضطلع بمسؤولياتها لمواجهة انتهاكات حقوق الانسان بصورة بشعة فى عدد من دول العالم بصفة عامة وداخل سوريا وليبيا واليمن والعراق وفلسطين بصفة خاصة

وأشاد عابد، بشعار الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان هذا العام والذى ياتى تحت عنوان " الشباب يدافعون عن حقوق الانسان " مؤكدا ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سبقت العالم كله من خلال تمكين الشباب فى تولى المناصب والمواقع القيادية فى مختلف المؤسسات بالدولة المصرية والاستماع لآرائهم بوصفهم عناصر بناءة للتغيير من خلال المؤتمرات الشبابية المصرية والعالمية

وطالب علاء عابد، جميع دول العالم تمكين شباب العالم من خلال مشاركتهم فى قضايا الشأن العام وتوظيف ما يتحلون به من إمكانيات كعنصر تحفيز نحو بناء عالم أفضل، وأهمية تشجيع وتحفيز وتسليط الضوء على دورهم في جميع أنحاء العالم فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية وخطاب الكراهية والتمييز.