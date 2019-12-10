أخبار مصر | علاء عابد: الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يتطلب مواجهة الصراعات والحروب والنزاعات الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد: الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يتطلب مواجهة الصراعات والحروب والنزاعات الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعرب "عابد"، عن أمله في أن تتضافر جهود المجتمع الدولى بجميع منظماته الاقليمية والدول لحماية حقوق الإنسان في ظل ما يشهده العالم من صراعات ونزاعات وحروب أثرت على هذه الحقوق اضافة الى مواجهة ظاهرة الارهاب الاسود لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وتمكين الشعوب من التمتع بحقوقها كاملة بدون أى تمييز، مطالبا الامم المتحدة ان تضطلع بمسؤولياتها لمواجهة انتهاكات حقوق الانسان بصورة بشعة فى عدد من دول العالم بصفة عامة وداخل سوريا وليبيا واليمن والعراق وفلسطين بصفة خاصة
وأشاد عابد، بشعار الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان هذا العام والذى ياتى تحت عنوان " الشباب يدافعون عن حقوق الانسان " مؤكدا ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سبقت العالم كله من خلال تمكين الشباب فى تولى المناصب والمواقع القيادية فى مختلف المؤسسات بالدولة المصرية والاستماع لآرائهم بوصفهم عناصر بناءة للتغيير من خلال المؤتمرات الشبابية المصرية والعالمية
وطالب علاء عابد، جميع دول العالم تمكين شباب العالم من خلال مشاركتهم فى قضايا الشأن العام وتوظيف ما يتحلون به من إمكانيات كعنصر تحفيز نحو بناء عالم أفضل، وأهمية تشجيع وتحفيز وتسليط الضوء على دورهم في جميع أنحاء العالم فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية وخطاب الكراهية والتمييز.