أخبار مصر | في ظل حالة الطقس السيء.. "الخليج 365" ترصد 10 نصائح للوقاية من مرض السعال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ظل حالة الطقس السيء.. "الخليج 365" ترصد 10 نصائح للوقاية من مرض السعال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ظل تحذيرات هيئة الطقس من انخفاض درجة واضطرابات في حركة الملاحة وسقوط أمطار بسبب تقلبات الجو مما يعرض الجسم للإصابة بالفيروسات التي تسبب مرض السعال.



وخلال السطور التالية، ترصد "الخليج 365" 10 نصائح للوقاية من مرض السعال، في ظل حالة الطقس السيء:

- الإكثار من أكل الفواكه مثل البرتقال.

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- الاهتمام بتناول الوجبات الغذائية المتنوعة والغنية بالعناصر والفيتامينات الهامة لصحة الجسم ومقاومة الفيروسات والبكتيريا.

- رفع الرأس مع وسائد إضافية أثناء النوم.

- تجنب التعرض للتغير المفاجئ من الجو الحار للبارد.

- غسل يديك بشكل منتظم خصوصا قبل لمس عينيك أو أنفك أو فمك.

- الحرص الدائم على ممارسة الرياضة المناسبة لحالة الجسم.

- ابتعد عن التواجد فى مناطق التدخين كما يجب عليك تجنب التدخين.

- تدفئة الجسم ولبس ملابس ثقيلة من أجل الوقاية من السعال.

- تجديد هواء المنزل دائمًا.



- الابتعاد عن استعمال أدوات الآخرين مثل المناديل والمناشف.