أخبار مصر | لأول مرة "مصر للطيران" تسير رحلات خاصة من الأقصر وأسوان خلال موسم العمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة "مصر للطيران" تسير رحلات خاصة من الأقصر وأسوان خلال موسم العمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت مصر للطيران تسيير رحلات خاصة مباشرة خلال موسم العمرة الحالي لخدمة المعتمرين من مطار الأقصر الدولي وذلك لأول مرة بواقع ١٠ رحلات جوية إلى جدة.

كما قررت الشركة إعادة تشغيل رحلات خاصة مباشرة لخدمة المعتمرين من مطار أسوان إلى المدينة المنورة وجده بتسيير ١٠ رحلات جوية وذلك بعد توقف استمر لأكثر من ٧ سنوات.