مصر | ضبط شخص بحوزته 30 ألف قرص مخدر بالإسكندرية بقصد الإتجار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص بحوزته 30 ألف قرص مخدر بالإسكندرية بقصد الإتجار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه حال إستقلاله سيارة فى كمين أعد له بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزته (30،000 ثلاثون ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى –هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإستخدامه للسيارة فى النقل والترويج والهاتف فى الإتصال بعملائه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية (سبق إتهامه فى 10 قضايا متنوعة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع، وقد أمكن رصده والوقوف على نشاطه الإجرامى.

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (2،100،000 – إثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريبًا)

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

