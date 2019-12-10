مصر | ضبط 184 قضية ارتكبت عبر الإنترنت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 184 قضية ارتكبت عبر الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع عن ضبط (184) قضية (تهديد وإبتزاز إلكترونى - سب وقذف وتشهير- تزوير- نصب إلكترونى-سرقة حسابات- دجل وشعوذة- إنتحال صفة- أدوية مجهولة المصدر) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن، بإجمالى عدد (184) صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى، وعدد (184) متهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية التى تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الإبتزاز والنصب لحماية المواطنين.