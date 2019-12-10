مصر | عُثر عليها بإحدى المناطق السياحية.. إعادة طفلة تائهة لأهلها بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عُثر عليها بإحدى المناطق السياحية.. إعادة طفلة تائهة لأهلها بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأمنية المعينة بمنطقة الممشى السياحى بدائرة قسم شرطة الأقصر، على طفلة حال وقوفها منفردة فى حالة ذعر وتبين أنها تائهة من أهليتها أثناء رحلة مدرسية لمدينة الأقصر وسط زحام المارة من المواطنين.

على الفور تم تقديم الرعاية اللازم للطفلة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن أهليتها، حيث أمكن تحديد هويتها، والتوصل لوالدها، وتم تسليم الطفلة له وتعهد بحسن رعايتها.

ومن جانبه أعرب والد الطفلة عن شكره وتقديره للدور الإنسانى الذى قام به رجال الشرطة فى التواصل معه وإعادة إبنته له.