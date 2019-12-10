مصر | كشف ادعاء تعرض شخص لسرقة مبلغ مالي بالإكراه بمدينة الشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف ادعاء تعرض شخص لسرقة مبلغ مالي بالإكراه بمدينة الشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحوزته مبلغ مالي قدره (482 ألف جنيه) في سبيله لتوصيل أحد أصدقائه ("يحمل ذات الجنسية - صاحب محل ملابس - مُقيم بمدينة الرحاب بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) فوجئ بشخصان يستقلان دراجة نارية تعديا عليه بالضرب وأصاباه بكدمة بالرأس.

تبلغ لقسم شرطة الشروق من أحد الأشخاص ("يحمل جنسية إحدى الدول العربية" - صاحب مصنع لإنتاج المثلجات - مُقيم بدائرة القسم) أنه أثناء قيادته سيارته الملاكى بطريق السويس بدائرة القسم،

وأضاف المبلغ، "واستوليا منه على المبلغ المالى وهاتفه المحمول وفرا هاربين.. ثم قام بالإتصال على هاتفه المحمول فتجاوب معه أحد الأشخاص وأبلغه بالعثور على الهاتف وتقابل معه وإستعاد هاتفه".