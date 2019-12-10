مصر | بحوزتهم 17 طربة حشيش.. ضبط 3 أشخاص بالجيزة

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وضبط شخصين (عاطلان – "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة القسم، حال إستقلالهما دراجة نارية بدائرة القسم، وبحوزتهما (8 طرب لمخدر الحشيش وزنت "800 جرام" – 2هاتف محمول– مبلغ مالى).

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ضبط أحد الأشخاص (عاطل – " له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر) لقيامه بالإتجار بالمــواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة القسم، حال إستقلاله دراجة نارية بدائــرة القسم، وبحوزته (9 طرب لمخدر الحشيش وزنت "900 جرام"– هاتف محمول – مبلغ مالى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

