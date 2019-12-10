مصر | ضبط 1001 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية: ضبط (1001) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية) لحيازته (4،760 طن مقطعات لحوم "كلاوى" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك لإنتهاء تواريخ صلاحيتها).. مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، ومعرضًا صحتهم وحياتهم للخطر.. وفقًا لتقرير اللجان المرافقة من مديرية الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة.

ضبط مالك لإحدى شركات الصناعات الغذائية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لحيازته (17،767 طن "ثمار فاكهة – مكسبات طعم" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وبعضها غير صالحة للإستهلاك لإنتهاء تواريخ صلاحيتها، وكذا (7،310 طن مثلجات "منتج نهائى" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أو الصلاحية.

ضبط مسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة ) لحيازته (6،760 طن ) مواد غذائية "زيت طعام – نشا – معجون صلصة طماطم – مايونيز" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتحمل علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات التجارية.

ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات -كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى (بمحافظة القاهرة) لقيامه بعدم إثبات كميات المواد البترولية المصرح بتخزينها بترخيص إدارة وتشغيل المحطة، وعدم وجود الرسم الهندسى الخاص بالمحطة.. وتجميعه (67000 لتر مواد بترولية "بنزين 95، 92").. بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء والإستيلاء على أموال الدعم.. قدرت بقيمة مالية (534250) جنيهًا تقريبًا.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

قامت حملة مكبرة من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريتى أمن (القاهرة والجيزة).. ترافقها لجنة من مفتشى لجنة الدمغة والموازين بوزارة المالية.. أسفرت الجهود عن ضبط (7 قضايا مشغولات "ذهبية وفضية") بدائرتى قسمى شرطة "الجمالية، وأول أكتوبر".. بمضبوطات بلغت (936) جرام، (206) قطعة "مشغولات ذهبية وفضية" غير مدمغة وبدون مستندات "مجهولة المصدر".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

