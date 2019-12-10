مصر | طلاب أكاديمية الشرطة ومديرية أمن المنوفية يتبرعون بالدم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلاب أكاديمية الشرطة ومديرية أمن المنوفية يتبرعون بالدم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بتنظيم حملات للتبرع بالدم بمشاركة طلبة كلية الشرطة.

وأكد الطلبة المشاركون فى الحملة حرصهم على التبرع بدمائهم بدافع التضحية والفداء من أجل سلامة وأمن أفراد الشعب المصرى العظين وخاصةً المرضى والمصابين وتأتى رغبتهم فى التبرع إمتدادًا لتضحيات وعطاء رجال الشرطة الأوفياء عبر كل الأجيال.

كما قامت مديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارات قوات الأمن بالمنوفية، من منطلق دورهم المجتمعى وحرصهم على مد جسور التواصل الإجتماعى والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.

ومن جانبهم أعرب القائمون على حملات التبرع بالدم عن شكرهم لوزارة الداخلية على تلك المبادرات الهادفة والتى تؤكد عظمة وتضحيات جهاز الشرطة بكامل هيئته خدمةً لشعب مصر العظيم.