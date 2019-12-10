شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة تفتتح نموذج محاكاة الأمم المتحدة للعام العاشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، المؤتمر السنوى العاشر لنموذج محاكاة الأمم المتحدة، وذلك بالمقر العام لجامعة الدول العربية، وبحضور العديد من أعضاء الهيئة الأكاديمية، على رأسهم الدكتور خيرى عبدالحميد رئيس الجامعة، والدكتورة سامية الشيخ المشرف الأكاديمى للنموذج.

شارك في النموذج 200 وافدا و50 منظماً من طلبة الجامعة من مختلف الكليات، وتضمنت فعاليات النموذج العديد من المتحدثين في شؤون البيئة، وذلك إيمانا منهم بأهمية شؤون البيئة فى ظل التطورات التى يشهدها العالم.

وألقى كل من دكتور نور شفيق الجيندى مستشار وزير البيئة، و دكتور ياسر مصطفى أستاذ كيمياء البيئة ورئيس معهد بحوث البترول كلمة عن التحديات التى تواجه البيئة و كيفية مواجهتها.