شكرا لقرائتكم خبر عن تزويد «إسعاف أسوان» بـ«لنش جديد» للعمل خلف السد العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت محافظة أسوان، الثلاثاء، «لنشًا جديدًا»، للعمل خلف السد العالي لدعم منظومة الإسعاف النهري بالمحافظة، حيث يوجد بأسوان عدد 2 «لنش» موجودين فعليًا بجوار موقف الأقاليم.

ومن المقرر إرسال «لنش» آخر كبير الحجم مجهز بأكثر من «ترولي» ليسع أكثر من مريض للعمل في ميناء قسطل ليصبح إسعاف أسوان اسطول به العديد من الإمكانيات البرية والنهرية لخدمة أهالي محافظة أسوان.

كان في استقبال وصول «اللنش» والإشراف على إنزاله في المياه الشبكات اللاسلكية بإقليم جنوب الصعيد، ومدير الفرع، ومدير الإقليم الدكتور عبدالمنعم الجيش، رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف المصرية.