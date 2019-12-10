شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسِسة تليفزيون مالطا تروّج للسياحة بالأقصر: «مصر فريدة.. وشعبها رائع» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت المذيعة التليفزيونية المشهورة، جرازيلا كاميلرى، مؤسسة تليفزيون مالطا، أحد الشخصيات المعروفة في دولة مالطا، بجولة سياحية في عدد من المواقع الأثرية في البر الشرقي والغربي لمدينة الأقصر، التي استمرت 3 أيام مستمتعة بالحضارة المصرية القديمة.

والتقطت المذيعة المشهورة العديد من الصور التذكارية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للترويج والدعاية لأهم المناطق الاثرية في العالم.

وشملت الجولة، زيارة عدد من المعابد، أبرزها معبد الاقصر، والذى شاهد فيها عظمة المصرى القديم، وواجهة المعبد المكونة من 6 تماثيل بجانب تفقدها باقى جنبات المعبد، كما زارت معابد الكرنك، وزارت عدد من المقابر الفرعونية المنتشرة في ووادي الملوك ووادي الملكات، حيث زار مقبرة الفرعون الذهبى توت عنخ آمون، ومقبرة رمسيس السادس، والملكة نفرتارى، وتمثالي ممنون الشهيرين، بجانب زيارتها لمعبدالملكة حتشبسوت،

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وقالت «جرازيلا»: «لقد زرت مصر مرتين، مصر بلد مختلفة وفريدة، تاريخها عريق وحضارتها عظيمة وشعبها رائع ويستقبلك بترحاب في كل مكان، أنصح الجميع بزيارة مصر»، معبرة عن إعجابها بالحضارة المصرية القديمة، ودقة وروعة الفنان المصري القديم، والإعجاز الهندسي في طريقة بناء المعابد، وتشييد المقابر الملكية، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية داخل المناطق الأثرية.

واستمعت لشرح مفصل عن تاريخ وحضارة مصر القديمة في كل المناطق الأثرية، التي زارتها، مؤكدة أنها تدعو أصدقائها للاستمتاع بجو الأقصر والطبيعة الخلابة، وحضارته المشيدة منذ آلاف السنين.

زيارة مذيعة تليفزيون مالطا للأقصر

زيارة مذيعة تليفزيون مالطا للأقصر

زيارة مذيعة تليفزيون مالطا للأقصر

زيارة مذيعة تليفزيون مالطا للأقصر

زيارة مذيعة تليفزيون مالطا للأقصر

زيارة مذيعة تليفزيون مالطا للأقصر

وأعرب محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، عن سعادته بزيارة نجوم الفن والمشاهير في الدول الأوربية، معتبرًا هده الزيارات أحد أهم وسائل الدعاية لتنشيط السياحة، والتى تعمل على جذب السباح، وما يترتب عليه من زيادة في التدفقات السياحية الوافدة بعد نشر المشاهير لصورهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف «عثمان» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الحجوزات بالفنادق الثابتة والفنادق العائمة حققت نتائج مبهرة في نسب الإشغالات خلال الموسم السياحى الحالى، وتدفق عدد كبير من رحلات السياحة للأقصر، وتوافد السياح في هذه الفترة يعد الأفضل منذ عام 2010، لافتاً إلى أن الأقصر بها مميزات كثيرة جعلتها عشقًا خاصًا في قلوب الجميع من السياح والمشاهير، وتصبح هي المفضلة من أماكن كثيرة بدول أخرى لقضاء لحظات راحتهم الخاصة، مشددًا على أن توالى زيارات المشاهير للأقصر، دليلًا أن مصر آمنة ومستقرة.