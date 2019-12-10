شكرا لقرائتكم خبر عن ٣٧ متسابقًا في «المواجهة» بـ«ذا فويس إسكندراني»: بينهم ٥ من ذوي القدرات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة التحكيم بمسابقة «ذا فويس إسكندراني» تأهل 37 متسابقاً بينهم 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة المواجهة، وذلك من بين 95 متسابقاً تم تصفيتهم من إجمالى عدد المتسابقين من أبناء الإسكندرية منذ انطلاق المسابقة وعددهم 700 متسابق.

وقالت الدكتوره صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن المسابقة الغنائية يتم تنظيمها على غرار برامج اكتشاف المواهب والنجوم المنتشرة حاليا مثل «ذا فويس كيدز» و«ستار أكاديمى» و«ارب ايدول» و«أرب جوت تالنت،» فضلا عن كونها متاحة لجميع الشباب على مستوى الإسكندرية وتنظمها مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، للعام الثاني على التوالى، وتستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري.

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وأضافت «الشريف»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المسابقة تخضع لتحكيم مميز ومحايد من قبل لجنة فنية متخصصة تضم عناصر مميزة من الفنانين في مصر والوطن العربى وهم محمد المحلاوى نقيب الموسيقيين رئيس لجنه التحكيم، والدكتور محمود الطيب عضو لجنة التحكيم موزع موسيقى، والدكتور اكرم التبريزى عضو لجنه التحكيم وعازف التشيلو الثالث على العالم، مشيرة إلى أن الفائزين الذين تم تصعيدهم لمرحلة التحدى جاء تصنيفهم كالتالى 5 أصوات من ذوى القدرات والهمم وتم تأهيلهم جميعاً، وتأهل 20 صوتا من بين 45 شابا وفتاة و6 أطفال من بين 20 صوتا ومن فئة الشباب تأهل 3 عازفين من بين 15 عازفاً كما تأهل من فئة العازفين الأطفال 3 من بين 10 مشاركين.

ولفتت إلى أن المرحلة التالية وهى مرحلة المواجهة وتنفذ يوم الجمعة المقبل بمركز شباب النصر، مضيفة أن «المسابقة يتم تنظيمها للعام الثانى على التوالى بهدف إطلاق العنان للشباب والفتيات والأطفال وذوى القدرات والهمم لتفجير طاقاتهم الفنية وتجد من يرعاها ويتبناها باعتبار المديرية نقطة الانطلاق الأولى في مستقبل المشاركين والمشاركات».

وأشارت وكيل وزارة الشباب إلأى أن المسابقة تقام على مستوى 49 مركزا شبابيا في الإسكندرية ومرت بمرحلتى تجارب الأداء (الصوت وبس) وخاضها 700 مشارك ثم التحدى وخاضها 90 مشاركا تم تصفيتهم من بين الـ700 يليها مرحلة المواجهة والتى تقام الجمعة.

ذا فويس اسكندراني

ذا فويس اسكندراني

ذا فويس اسكندراني

ذا فويس اسكندراني

ذا فويس اسكندراني

وعلى صعيد آخر، قالت «الشريف» إن مركز شباب النصر شارك في بطولة الجمهورية للاحتياجات الخاصة «ذهنى كأس مصر» وحصد 11 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية والتى شارك فيها 40 هيئة باجمالى 828 لاعبا ولاعبة، حيث حصد مركز شباب النصر فضية الوثب الطويل دون بنين لمهاب شريف، وفضية 100 متر توحد بنين لمازن مصطفى لتكون حصيلة المركز 6 ميداليات منها ذهبية واحدة وأربع فضيات وبرونزية واحدة، بعد أن حصد الفريق خلال منافسات اليومين الأول والثانى ذهبية 100 متر دون بنين لمهاب شريف وفضية دفع جلة دون بنين لمحمد أحمد الضوي وفضية رمي الرمح توحد بنين لمحمد عبدالظاهر وبرونزية 800 متر فكري بنين لهشام فؤاد، لافتة إلى أن مركز شباب النصر هو المركز الوحيد على مستوى الإسكندرية المسجل في الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية ويشارك في البطوله للمره الأولى.