شكرا لقرائتكم خبر عن سفاجا تبحث توظيف نسبة 5%من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقري السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اجتماعا مع ممثلي القرى السياحية بالمدينة بمقر الوحدة المحلية، للنقاش حول وضع خطة لتفعيل مبادرة «حياة كريمة» المعنية بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بالقرى السياحية وتطبيقا لقانون العمل الذي يخصص نسبة 5% من العاملين بكل منشأة عمالية لهم.

وأكدت المغربي، في تصريحات صحفية، أن المبادرة تسعى لتوفير الحماية المتكاملة من التدابير والإجراءات الحمائية التي تتخذها الدول بقصد توفير الحد الأدنى من سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه الأسر والأفراد والفئات الضعيفة.

وقالت إن الاجتماع طالب بإجراء حصر شامل لنسب الـ5% في القرى السياحية والتنسيق مع مكتب العمل والتضامن الاجتماعي للوصول لجميع المحتاجين وتأهيلهم للعمل بشكل يليق مع قدراتهم الخاصة وتعيينهم بوظائف تتناسب مع قدراتهم الحركية.