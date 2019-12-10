شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأعمال المصري السعودي»: السيسي صدق وعده لنا في 2014 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، الشيخ بندر العامرى، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، والمهندس سعد الغيثي نائب رئيس المجلس، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجلس من بينهم عبدالوهاب السيد ووليد السبيعي والمهندس عبدالوهاب الراجحي والدكتور حازم زقزوق وفهد العصيمي مدير مجلس الأعمال السعودي، بالإضافة إلى عدد من المستثمريين السعوديين من بينهم فهد عبدالعزيز الإبراهيمي، وعبدالمحسن الفارس عضو مجلس إدارة المصارف العربية والرئيس التنفيذي لبنك الإنماء، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

رحب «شعراوي» بالوفد السعودى، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين القاهرة والسعودية في ظل العلاقات الطيبة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال الوزير إن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ترحب بالإستثمارات السعودية بالقاهرة، لافتاً إلى أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة على تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.

من جانبه، قدم الشيخ بندر العامرى الشكر للوزير شعراوى على استقبال الوفد السعودي، مشيدا بالطفرة الكبيرة التي حققتها مصر تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى والنقلة النوعية التي تشهدها في مختلف المجالات والقطاعات وخاصة المشروعات القومية التي يتم إقامتها والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أن هناك رغبة سعودية وتوجيهات من خادم الحرمين الشريفيين وولى العهد السعودى بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة.

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ونوه رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي إلى وجود بعض المشكلات الخاصة بعدد من المستثمرين السعوديين في بعض المحافظات ونتطلع لسرعة حلها، خاصة أن ذلك سيسهم في ضخ استثمارات جديدة من المستثمرين.

وأضاف «العامري»، أنه التقى الرئيس السيسى عام 2014 مع وفد من المستثمرين السعوديين لعرض بعض المشاكل التي تواجه المستثمرين، وطلب وقتها الرئيس بأن يعطيه وكل المستثمرين السعوديين مهلة لمدة ٣ سنوات وسيرون نقلة كبيرة في تحسين إجراءات الاستثمار، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مضيفاً: «لقد صدق الرئيس في وعده لنا حيث شاهدنا على مدار الشهور الماضية الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية في البنية التحتية وإجراءات تحسين بيئة الاستثمار».

وأوضح رئيس مجلس الأعمال أنه التقى مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء بالحكومة وتم عرض بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتم خلال اللقاء حل بعضها وتكليف الوزارات المعنية بالعمل على سرعة بحث باقي المشكلات وحلها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن ذلك سيكون له أثر كبير في تشجيع المستثمرين السعوديين على ضخ استثمارات كبيرة في مصر خاصة في بعض المشروعات القومية والمدن الجديدة التي يتم إنشاءها حالياً وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف «العامرى» عن «وجود توجه من خادم الحرمين الشريفين وولى العهد للمستثمريين السعوديين بزيادة الاستثمارات في مصر الشقيقة الكبرى لنا جميعاً».

وخلال اللقاء، عرض عدد من المستثمرين بعض المشكلات التي تواجههم في عدد من المحافظات من بينها القاهرة والجيزة والبحر الأحمر، وقاموا بتقديم التفاصيل الكاملة حولها، وعلى الفور قام اللواء محمود شعراوى بإجراء بعض الإتصالات مع المحافظين لمعرفة التفاصيل والأسباب الخاصة بتلك المشكلات، مؤكداً أنه سيتم التنسيق بشكل مباشر مع المحافظين والمستثمرين السعوديين لدراسة كافة تلك المشكلات وسرعة حلها وسيقوم بمتابعة الحل بنفسه.

وفى نهاية اللقاء، وجه الوفد السعودي الشكر إلى وزير التنمية المحلية على سرعة استجابته وتفاعله مع الوفد لحل تلك المشكلات بما يعود بالنفع على الدولتين والشعبين الشقيقين.

وزير التنمية المحلية يلتقي وفد رجال الأعمال السعودي

وزير التنمية المحلية يلتقي وفد رجال الأعمال السعودي