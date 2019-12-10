شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة جزائرية تقضى بسجن رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحى 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جزائرية بالسجن 15 عاما على رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحي، وكذلك بالسجن 12عاما على رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية". وقضت المحكمة بسجن وزير الصناعة الجزائرى السابق عبد السلام بوشوارب 20 عاما، والحكم على وزير الصناعة الجزائري الأسبق يوسف يوسفي 10 سنوات.

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